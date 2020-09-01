В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в столице увеличилось до 4844, информирует городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская