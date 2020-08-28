Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что окончательная победа над коронавирусной инфекцией наступит не позднее чем через полгода.

«Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев (может, шести месяцев максимум) мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские учёные, мировые учёные, московские», — приводит его слова столичный оперштаб.

Собянин уточнил, что для борьбы с инфекцией создают эффективные вакцины и медикаменты, а также появляются новые медицинские технологии.

«Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся её аналоги», — отметил он.

Ранее Собянин назвал стабильной ситуацию с распространением коронавируса в Москве.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.