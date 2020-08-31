В Москве скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в столице увеличилось до 4832, информирует городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

«В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Накануне в городе умерли 12 заболевших COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что окончательная победа над коронавирусом наступит не позднее чем через полгода. Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.