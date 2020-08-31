В Москве скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Накануне в городе умерли 12 заболевших COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что окончательная победа над коронавирусом наступит не позднее чем через полгода.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.