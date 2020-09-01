Юрист прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

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Юрист Тимур Маршани прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц.
Юрист прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц
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«Да, этот закон облегчит жизнь россиянам, потому что процедура банкротства сейчас будет в упрощённом порядке происходить с учётом изменений, которые в закон «О банкротстве» были внесены», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, это позволит наиболее эффективно рассматривать банкротные дела, без продолжительной процедуры в суде.

Как отметил Маршани, это также положительно отразится на всём судебном процессе по банкротству.

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России.

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