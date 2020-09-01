В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

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В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ), которые вступают в силу 1 сентября.

Для оформления банкротства гражданин должен обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства с заявлением, где перечислены все его обязательства и кредиторы.

При этом у заявителя не должно быть имущества или финансовых возможностей погасить долги.

В течение четырёх рабочих дней после оформления заявления информация о должнике вносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс) и вводится мораторий на начисление процентов, штрафов и пеней по его обязательствам. 

Исключения составляют алименты или возмещение вреда.

Через полгода после начала процедуры гражданин освобождается от долгов, если за этот срок никто из кредиторов не воспрепятствовал его банкротству.

В октябре 2019 года в России упростили порядок взыскания долгов с дачников.

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