СК показал видео с места убийства бизнесмена Деданина в Татарстане

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства в Татарстане предпринимателя Евгения Деданина.

Соответствующий ролик размещён на YouTube-канале СК.

По данным следствия, 1 сентября на оптовой базе предпринимателю были причинены огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице.

Был задержан подозреваемый 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в Самаре.

В ходе осмотра места происшествия следователями было изъято орудие преступления: газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Ранее СК возбудил дело по факту убийства бизнесмена.

В 2018 году Деданин смог отбиться от грабителей и смертельно ранил двух из них.