СК показал видео с места убийства бизнесмена Деданина в Татарстане
- РИА Новости
Соответствующий ролик размещён на YouTube-канале СК.
По данным следствия, 1 сентября на оптовой базе предпринимателю были причинены огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице.
Был задержан подозреваемый 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в Самаре.
В ходе осмотра места происшествия следователями было изъято орудие преступления: газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
Ранее СК возбудил дело по факту убийства бизнесмена.
В 2018 году Деданин смог отбиться от грабителей и смертельно ранил двух из них.