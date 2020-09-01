В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина
- РИА Новости
По имеющимся данным, преступление было совершено на территории базы фирмы Деданина. Нападавшего преследовал один из сотрудников.
Информацию о гибели предпринимателя подтвердили в МВД Татарстана. Подозреваемый задержан, им оказался житель Самарской области.
На Деданина уже совершалось нападение в 2018 году.
«В Бугульме убит предприниматель Евгений Деданин. Два года назад он смог отбиться от грабителей и смертельно ранил двух из них», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что Деданина застрелили днём на базе его собственной фирмы.
«Предприниматель стал известен по всей России, когда в 2018 году он смог отбиться от грабителей», — добавили в прокуратуре.
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