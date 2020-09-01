В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина

Бизнесмен Евгений Деданин убит в Бугульме из огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в прокуратуре и МВД Татарстана.

По имеющимся данным, преступление было совершено на территории базы фирмы Деданина. Нападавшего преследовал один из сотрудников.

Информацию о гибели предпринимателя подтвердили в МВД Татарстана. Подозреваемый задержан, им оказался житель Самарской области.

На Деданина уже совершалось нападение в 2018 году.

«В Бугульме убит предприниматель Евгений Деданин. Два года назад он смог отбиться от грабителей и смертельно ранил двух из них», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что Деданина застрелили днём на базе его собственной фирмы.

«Предприниматель стал известен по всей России, когда в 2018 году он смог отбиться от грабителей», — добавили в прокуратуре.

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