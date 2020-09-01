В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина

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Бизнесмен Евгений Деданин убит в Бугульме из огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в прокуратуре и МВД Татарстана.
В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина
  • РИА Новости

По имеющимся данным, преступление было совершено на территории базы фирмы Деданина. Нападавшего преследовал один из сотрудников.

Информацию о гибели предпринимателя подтвердили в МВД Татарстана. Подозреваемый задержан, им оказался житель Самарской области.

На Деданина уже совершалось нападение в 2018 году.

«В Бугульме убит предприниматель Евгений Деданин. Два года назад он смог отбиться от грабителей и смертельно ранил двух из них», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что Деданина застрелили днём на базе его собственной фирмы.

«Предприниматель стал известен по всей России, когда в 2018 году он смог отбиться от грабителей», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ростовской области задержали участника ОПГ.

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