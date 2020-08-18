В Ростовской области задержали участника ОПГ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Москве.
40-летний мужчина находился в федеральном розыске и менял свою внешность и отпечатки пальцев. Его личность уже установлена.
Задержанному предъявили обвинение по ряду статей УК, среди которых бандитизм и покушение на убийство. Всего ОПГ совершила более 40 преступлений в Челябинской, Московской и Ростовской областях, а также в Москве и Краснодарском крае.
Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.