В Ростовской области задержали участника ОПГ

Короткая ссылка
В Ростовской области задержали участника ОПГ, начинавшей свою незаконную деятельность на территории Миасса (Челябинская область).
В Ростовской области задержали участника ОПГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

40-летний мужчина находился в федеральном розыске и менял свою внешность и отпечатки пальцев. Его личность уже установлена.

Задержанному предъявили обвинение по ряду статей УК, среди которых бандитизм и покушение на убийство. Всего ОПГ совершила более 40 преступлений в Челябинской, Московской и Ростовской областях, а также в Москве и Краснодарском крае.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить