В Ростовской области задержали участника ОПГ, начинавшей свою незаконную деятельность на территории Миасса (Челябинская область).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

40-летний мужчина находился в федеральном розыске и менял свою внешность и отпечатки пальцев. Его личность уже установлена.

Задержанному предъявили обвинение по ряду статей УК, среди которых бандитизм и покушение на убийство. Всего ОПГ совершила более 40 преступлений в Челябинской, Московской и Ростовской областях, а также в Москве и Краснодарском крае.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.