СК возбудил дело по факту убийства бизнесмена в Татарстане
- РИА Новости
По данным СК, 1 сентября в Бугульме местный предприниматель получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», —заявили в ведомстве.
По подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.
Ранее «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в Бугульме убит бизнесмен Евгений Деданин, на которого уже совершалось нападение в 2018 году.