СК возбудил дело по факту убийства бизнесмена в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя из Бугульмы. Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным СК, 1 сентября в Бугульме местный предприниматель получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», —заявили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в Бугульме убит бизнесмен Евгений Деданин, на которого уже совершалось нападение в 2018 году.