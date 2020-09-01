В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 31 пациент (+4 за последние 24 часа). В госпиталях остаются свыше 1,2 тыс. заболевших.
За сутки выписаны 40 человек. Всего вылечены почти 5,6 тыс.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.