В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Кировской области за сутки зафиксировали 64 новых случая COVID-19. Всего с начала наблюдения выявлено более 6,7 тыс. заболевших.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 31 пациент (+4 за последние 24 часа). В госпиталях остаются свыше 1,2 тыс. заболевших.

За сутки выписаны 40 человек. Всего вылечены почти 5,6 тыс.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.