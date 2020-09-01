В Москве начинают работу пункты мобильной вакцинации от гриппа

В Москве 1 сентября начинают работу пункты мобильной вакцинации от гриппа.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Всего в городе открывается около 450 пунктов, в том числе 44 мобильных (на 36 станциях метро, двух станциях МЦК, двух железнодорожных платформах и в четырёх центрах госуслуг «Мои документы»).

«В этом году это мероприятие является особенно важным, потому что предстоящий подъём сезонной заболеваемости 2020—2021 года имеет свои особенности. Поэтому защитить себя от гриппа именно сейчас — очень важная задача, когда ещё теплая погода», — заявил глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Для процедуры нужен паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.