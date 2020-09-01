Эксперт оценил эффективность масок в борьбе против COVID-19
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- РИА Новости
«На мой взгляд, маски — это одно из самых простых, безопасных и наименее обременительных средств защиты от инфекции и сдерживания коронавируса», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, если сравнивать ношение масок с другими мерами, среди которых самоизоляция, закрытие предприятий, то становится ясно, что они наименьшее из неудобств.
Кроме того, Лукашев отметил, что в странах и регионах, где удалось быстро справиться с первой волной COVID-19, иммунная прослойка оказалась очень небольшой, и соответственно, при отсутствии вакцины и невысокой доли переболевших, после отмены ограничений заболеваемость объяснимо идёт вверх.
Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.