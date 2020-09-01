Эксперт оценил эффективность масок в борьбе против COVID-19

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев оценил эффективность масок в борьбе против COVID-19.

«На мой взгляд, маски — это одно из самых простых, безопасных и наименее обременительных средств защиты от инфекции и сдерживания коронавируса», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, если сравнивать ношение масок с другими мерами, среди которых самоизоляция, закрытие предприятий, то становится ясно, что они наименьшее из неудобств.

Кроме того, Лукашев отметил, что в странах и регионах, где удалось быстро справиться с первой волной COVID-19, иммунная прослойка оказалась очень небольшой, и соответственно, при отсутствии вакцины и невысокой доли переболевших, после отмены ограничений заболеваемость объяснимо идёт вверх.

Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.