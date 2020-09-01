Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

Кредитный правозащитник, юрист Михаил Алексеев прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц.

«Главное, что нужно, — это отсутствие имущества, кроме единственного жилья, которое бы находилось не в ипотеке, отсутствие дохода либо доход в пределах прожиточного минимума», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, самое важное — завершённое исполнительное производство в связи с тем, что у должника не нашлось средств и имущества, за счёт которых можно погасить долг перед кредитором.

Как отметил Алексеев, есть ограничения. Они связаны с тем, что гражданин не имеет права брать новые кредиты во время процедуры.

«Есть три последствия: ограничение по повторному банкротству в упрощённом формате — только через 10 лет ты сможешь обанкротиться таким же образом. Если ты получаешь кредит, ты обязан в анкете указывать, что ты признавался банкротом. И есть ограничения на то, чтобы быть руководителем», — пояснил эксперт.

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.

Ранее, как сообщало ФАН, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.