Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц

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Кредитный правозащитник, юрист Михаил Алексеев прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц.
Эксперт прокомментировал закон о внесудебном банкротстве частных лиц
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Главное, что нужно, — это отсутствие имущества, кроме единственного жилья, которое бы находилось не в ипотеке, отсутствие дохода либо доход в пределах прожиточного минимума», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, самое важное — завершённое исполнительное производство в связи с тем, что у должника не нашлось средств и имущества, за счёт которых можно погасить долг перед кредитором.

Как отметил Алексеев, есть ограничения. Они связаны с тем, что гражданин не имеет права брать новые кредиты во время процедуры.

«Есть три последствия: ограничение по повторному банкротству в упрощённом формате — только через 10 лет ты сможешь обанкротиться таким же образом. Если ты получаешь кредит, ты обязан в анкете указывать, что ты признавался банкротом. И есть ограничения на то, чтобы быть руководителем», — пояснил эксперт.

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.

Ранее, как сообщало ФАН, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.

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