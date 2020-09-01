Бывшему замначальника Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение

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Бывшему заместителю начальника Генштаба ВС России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено новое обвинение в получении взятки в крупном размере.
Бывшему замначальника Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
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«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и одно по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — приводит ТАСС слова следователя Дениса Козловцева в ходе заседания в 235-м гарнизонном военном суде.

Обвинение просит продлить арест Арсланову до 6 декабря.

В феврале Военный суд отправил Арсланова под арест по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

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