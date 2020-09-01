Власти Подмосковья поздравили школьников и учителей с началом нового учебного года, губернатор Андрей Воробьёв и министр просвещения Сергей Кравцов посетили школу №72 в Одинцове.

«Очень хочу поблагодарить всех учителей, в том числе из Подмосковья, за то, что в конце очень непростого для нас учебного года вы ни на миг не оставляли своих школьников... И важно сохранять все требования, которые обеспечат здоровье школьников, родителей и учителей», — цитирует телеканал «360» Сергея Кравцова.

Расписание в школах будет составлено с учётом противокоронавирусных мер безопасности, чтобы не было скученности.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в школах вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной.