Минпросвещения: вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной

Глава департамента госполитики в образовании Минпросвещения России Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что в школах «никто принудительно ни от каких коронавирусов никого прививать не будет».

Об этом он сказал, отвечая на вопросы слушателей.

Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также отметил, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.