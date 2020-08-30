Минпросвещения: вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на вопросы слушателей.
Ранее Минздрав России выдал НИЦ им. Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также отметил, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.