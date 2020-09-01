Эксперт дал рекомендации по сохранению здоровья школьников

Врач-педиатр Евгений Тимаков дал рекомендации по сохранению здоровья школьников.

«Не стоит бояться ежегодных «простудных» инфекций. Ребёнок должен болеть и получать иммунитет», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

Он также призвал не забывать о профилактике заболеваний, которые дети получают из-за неправильного питания.

«Если ребёнку не нравится еда в школе, давайте ему с собой полноценные завтраки или обеды», — советует Тимаков.

Кроме того, эксперт считает необходимым обеспечить правильный режим питания и активный здоровый образ жизни.

«У ребёнка обязательно должно быть большое количество прогулок на свежем воздухе. Достаточное количество сна. Проверьте, правильно ли у него организовано рабочее место дома», — пояснил он.

Тимаков также рекомендовал объяснить ребёнку правила гигиены, например, почему важно тщательно мыть руки.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.