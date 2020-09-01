Вирусолог прокомментировал данные о числе заболевших COVID-19 в России

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Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал данные о числе заболевших COVID-19 в России.
Вирусолог прокомментировал данные о числе заболевших COVID-19 в России
  • АГН «Москва»

«Это меньше 1% населения России, тем более что большинство уже выздоровело. Эпидемия стабилизировалась, каждый день прибавляется около 5 тыс. и постепенно уменьшается, в Москве — около 700 человек», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем, отметил эксперт, пандемия продолжается, поэтому нельзя отказываться от необходимых мер защиты, среди которых дистанцирование, ношение масок.

Со своей стороны, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» обратил внимание, что из миллиона человек, которые сдали положительные анализы на SARS-CoV-2, около 40% — это бессимптомные носители.

«То есть у них вообще нет проявлений заболевания, кроме положительного теста. Лёгкое течение и среднетяжёлое течения встречаются. Но тяжёлое — только 5%, то есть 50 тыс. из миллиона реально могут иметь тяжёлое течение, требовать даже интенсивной терапии», — уточнил он.

По словам Викулова, в целом по стране динамика положительная.

За прошедшие сутки в России выписали 6318 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 815 705 человек.

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