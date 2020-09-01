Глава Краснодарского края оценил ситуацию с коронавирусом в регионе

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Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае остаётся стабильной, заявил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава Краснодарского края оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Что касается эпидемиологической обстановки, я считаю её стабильной в крае. В целом заболевших было выявлено 11 224, из них 82% уже выздоровели — это хороший показатель, устойчивая ситуация, что позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день с точки зрения эпидемиологической обстановки», — цитирует его ТАСС.

Власти региона применяют все профилактические меры по рекомендациям Роспотребнадзора, подчеркнул он.

Коечный фонд в регионе составляет 4289 мест, около 30% остаются свободными, добавил Кондратьев.

1 сентября число случаев коронавируса в стране превысило 1 млн. Как заявили в Роспотребнадзоре, Россия занимает четвёртое место среди всех стран по абсолютному числу сделанных тестов на выявление COVID-19.

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