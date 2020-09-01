Глава Краснодарского края оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
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- РИА Новости
«Что касается эпидемиологической обстановки, я считаю её стабильной в крае. В целом заболевших было выявлено 11 224, из них 82% уже выздоровели — это хороший показатель, устойчивая ситуация, что позволяет нам уверенно смотреть в завтрашний день с точки зрения эпидемиологической обстановки», — цитирует его ТАСС.
Власти региона применяют все профилактические меры по рекомендациям Роспотребнадзора, подчеркнул он.
Коечный фонд в регионе составляет 4289 мест, около 30% остаются свободными, добавил Кондратьев.
1 сентября число случаев коронавируса в стране превысило 1 млн. Как заявили в Роспотребнадзоре, Россия занимает четвёртое место среди всех стран по абсолютному числу сделанных тестов на выявление COVID-19.