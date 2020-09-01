Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

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В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении. 

Накануне было выявлено 4993 случая коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России в настоящее время проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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