Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 4993 случая коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России в настоящее время проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.