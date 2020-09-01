Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
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«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне было выявлено 4993 случая коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в России в настоящее время проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.