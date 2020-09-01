Мишустин пообещал помочь Кубани с покупкой машин скорой

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал помочь Краснодарскому краю в приобретении дополнительных машин для службы скорой помощи.

Как передаёт ТАСС, об этом Мишустин заявил в ходе встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Кондратьев рассказал, что из более чем 600 машин скорой помощи около половины выпущены более пяти лет назад, при этом часть машин из муниципальных образований задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

По его словам, Краснодарскому краю нужно дополнительно 60 медицинских автомобилей.

«В первую очередь, конечно, да. Это важная очень сфера. От того, как быстро (автомобиль скорой. — RT) до человека доедет, как он оснащён, зависят жизни людей. Поможем, соответствующие решения будут приняты», — сказал Мишустин.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рост числа инфицированных коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением со стороны жителей и гостей региона правилами индивидуальной защиты.