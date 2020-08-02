На Кубани объяснили рост инфицирований коронавирусом

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рост числа инфицированных коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.

«После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края всё чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — приводит ТАСС сообщение регионального штаба.

В оперштабе добавили, что в регионе стали проводить больше лабораторных анализов, что также повлияло на прирост заболевших.

На Кубани подтверждено 107 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки, что является максимальным суточным приростом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации.