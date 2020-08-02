Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или чёткая стабилизация, или снижение [заболеваемости]», — цитирует её ТАСС.
По её словам, лишь в пяти российских регионах «наблюдается не очень значительный рост» заболеваемости COVID-19.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России за сутки выявили 5427 случаев COVID-19.
При этом накануне было подтверждено 5462 случая коронавируса.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.