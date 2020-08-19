Режим повышенной готовности продлён на Кубани до 3 сентября
- РИА Новости
«Подписал постановление — режим повышенной готовности в крае продлеваем до 3 сентября. Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — написал он в Telegram.
Кондратьев назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной, а также отметил, что более 8,4 тыс. пациентов выздоровели после COVID-19.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рост числа инфицированных коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.