Режим повышенной готовности продлён на Кубани до 3 сентября

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлён до 3 сентября. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Подписал постановление — режим повышенной готовности в крае продлеваем до 3 сентября. Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — написал он в Telegram.

Кондратьев назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной, а также отметил, что более 8,4 тыс. пациентов выздоровели после COVID-19.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рост числа инфицированных коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.