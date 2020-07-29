На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
- РИА Новости
«Принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 августа. «Отпускать» ситуацию пока рано — впереди ещё один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти. В связи с этим усилим контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях — будут проводиться ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах», — сообщил Кондратьев.
Он добавил, что «в муниципалитетах сохраняется жёсткий контроль за людьми, находящимися на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.