На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.

«Принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 августа. «Отпускать» ситуацию пока рано — впереди ещё один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти. В связи с этим усилим контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях — будут проводиться ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что «в муниципалитетах сохраняется жёсткий контроль за людьми, находящимися на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора».

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.