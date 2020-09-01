Суд в Перми вынес приговор по делу о фото нациста в «Бессмертном полку»
- РИА Новости
«Симанов признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы»), он совершил действия, направленные на реабилитацию нацизма… Изображение транслировалось неограниченному числу пользователей», — приводит РИА Новости слова судьи Олега Ахматова.
Кроме того, суд постановил конфисковать технику, с помощью которой молодой человек совершил преступление.
В июле СК сообщал о завершении расследования дела Симанова.
По данным следователей, молодой человек через приложение в соцсети отправил на сайт «Банк памяти» фотографию изменника Родины Власова для её дальнейшей трансляции на акции в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.