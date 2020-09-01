Трое потерпевших по делу Ефремова отказались от компенсации артиста

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Трое потерпевших по делу о ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова отказались принять денежную компенсацию от артиста. Об этом заявила их представитель Ирина Хайруллина.
Трое потерпевших по делу Ефремова отказались от компенсации артиста
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Трое моих доверителей: Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы отказались принять деньги от Ефремова. Они послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать этот перевод», — приводит ТАСС её слова в Пресненском суде Москвы.

Ранее Ефремов заявил, что не виноват в смертельном ДТП в центре Москвы.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. 

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

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