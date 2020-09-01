Трое потерпевших по делу Ефремова отказались от компенсации артиста
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Трое моих доверителей: Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы отказались принять деньги от Ефремова. Они послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать этот перевод», — приводит ТАСС её слова в Пресненском суде Москвы.
Ранее Ефремов заявил, что не виноват в смертельном ДТП в центре Москвы.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.