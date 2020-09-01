В Москве рассказали о школе нового поколения в поселении Сосенском Новомосковского административного округа. Само здание школы отличается яркими цветами фасада.

Разные цвета нужны для зонирования пространства и разведения потоков. Учащиеся начальных классов идут туда, где всё жёлтое и оранжевое. Старшеклассники — в синие и зелёные помещения.

«Для каждой группы — свой вход в здание», — цитирует «Вечерняя Москва» старшего методиста школы Александра Веретельникова.

Отмечается, что для учеников с ограниченными возможностями подготовлены раздевалки с широкими дверями.

Директор школы Ольга Афанасьева сообщила, что учебное учреждение является частью образовательного комплекса, здесь будут работать дефектологи, психологи, логопеды и другие специалисты. В школу принимают детей с расстройством аутистического спектра. Они учатся в классе с обычными школьниками.

Ранее телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.