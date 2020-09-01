В Крыму из инкассаторской машины украли 40 млн рублей

Короткая ссылка
В Крыму злоумышленник похитил из инкассаторской машины около 40 млн рублей.
В Крыму из инкассаторской машины украли 40 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что инкассаторский автомобиль подъехал к АЗС. Один из сотрудников зашёл внутрь, а когда вернулся, то не обнаружил на прежнем месте ни автомашины, ни своего напарника», — сказала она.

Через некоторое время полицейские нашли автомобиль на территории заброшенного сада в 1 км от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились денежные средства, оказались вскрыты.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам в городе Керчи», — отметила Волк.

При личном досмотре у него нашли часть похищенного, остальная сумма была обнаружена по месту жительства подозреваемого.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

30 мая произошло нападение на инкассаторскую машину в Красноярске. Двое инкассаторов получили ранения и были госпитализированы. Позднее полиция обнаружила похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить