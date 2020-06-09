Полиция обнаружила похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Сотрудниками ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД России «Красноярское» во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 млн рублей, похищенных во время нападения на инкассаторов 30 мая», — сказала она.
30 мая произошло нападение на инкассаторскую машину в Красноярске. Двое инкассаторов получили ранения и были госпитализированы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
4 июня полиция обнаружила автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.