Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.

Возбуждено дело по ст. 162 УК России «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

«При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в МВД.

Злоумышленников разыскивают, введён специальный план, направленный на их задержание.

Инцидент произошёл в Кировском районе Красноярска. Раненые инкассаторы находятся в больнице.