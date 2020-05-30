После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
- РИА Новости
Возбуждено дело по ст. 162 УК России «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
«При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в МВД.
Злоумышленников разыскивают, введён специальный план, направленный на их задержание.
Инцидент произошёл в Кировском районе Красноярска. Раненые инкассаторы находятся в больнице.