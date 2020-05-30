После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
  • РИА Новости

Возбуждено дело по ст. 162 УК России «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

«При совершении преступления два инкассатора были ранены. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в МВД.

Злоумышленников разыскивают, введён специальный план, направленный на их задержание.

Инцидент произошёл в Кировском районе Красноярска. Раненые инкассаторы находятся в больнице.

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