В Красноярске произошло нападение на инкассаторов

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Нападение на машину инкассаторов произошло в Кировском районе Красноярска, двое из них получили ранения и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов на ул. Щорса в Кировском районе г. Красноярска», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Отмечается, что раненые инкассаторы находятся в больнице.

На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных к нападению лиц.

Ранее следователи организовали проверку по факту применения насилия в отношении представителей власти в городе Чехове Московской области. 

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