В Красноярске произошло нападение на инкассаторов
«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю устанавливают обстоятельства нападения на машину инкассаторов на ул. Щорса в Кировском районе г. Красноярска», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.
Отмечается, что раненые инкассаторы находятся в больнице.
На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных к нападению лиц.
Ранее следователи организовали проверку по факту применения насилия в отношении представителей власти в городе Чехове Московской области.