СК начал проверку из-за нападения на полицейских в Подмосковье
- РИА Новости
По данным СК, 25 мая в полицию Чехова поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе возле одного из домов.
«Прибыв по адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей из пяти человек, в дальнейшем к ним присоединились порядка 20 человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно», — сообщили в СК.
При этом нарушители отказались предъявить документы полицейским. По данным СК, в дальнейшем они «стали выкрикивать в адрес сотрудников оскорбительные выражения в форме грубой нецензурной брани, а также от нескольких человек последовали удары по лицу полицейского».
В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента и роль каждого в совершённых преступлениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также СК обратится к прокурору с ходатайством о передаче в производство городского следственного отдела уголовного дела по ст. 213 УК России («Хулиганство»), возбуждённого против мужчины, производившего выстрелы в воздух.
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