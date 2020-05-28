СК начал проверку из-за нападения на полицейских в Подмосковье

Следователи организовали проверку по факту применения насилия в отношении представителей власти в городе Чехове Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Москве.

По данным СК, 25 мая в полицию Чехова поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе возле одного из домов.

«Прибыв по адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей из пяти человек, в дальнейшем к ним присоединились порядка 20 человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно», — сообщили в СК.

При этом нарушители отказались предъявить документы полицейским. По данным СК, в дальнейшем они «стали выкрикивать в адрес сотрудников оскорбительные выражения в форме грубой нецензурной брани, а также от нескольких человек последовали удары по лицу полицейского».

В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента и роль каждого в совершённых преступлениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также СК обратится к прокурору с ходатайством о передаче в производство городского следственного отдела уголовного дела по ст. 213 УК России («Хулиганство»), возбуждённого против мужчины, производившего выстрелы в воздух.

Ранее СК начал проверку из-за осквернения мемориала Великой Отечественной войны в городе Черноголовке Московской области.