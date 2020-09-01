В Свердловской области рассказали о ситуации с вакцинацией от гриппа, почти 160 тыс. детей получат специфический иммунитет от сезонных заболеваний.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Свердловской области.

Вакцинация стартовала 1 сентября, а продлится до конца ноября.

«Вакцинация против гриппа создаёт не только специфический иммунитет и защиту ребенка от гриппа, но и параллельно создает иммунитет и защиту от других респираторных вирусных инфекций», — цитирует издание начальника регионального отдела Минздрава Наталью Зильбер.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.