В Свердловской области рассказали о ситуации с вакцинацией от гриппа
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Свердловской области.
Вакцинация стартовала 1 сентября, а продлится до конца ноября.
«Вакцинация против гриппа создаёт не только специфический иммунитет и защиту ребенка от гриппа, но и параллельно создает иммунитет и защиту от других респираторных вирусных инфекций», — цитирует издание начальника регионального отдела Минздрава Наталью Зильбер.
Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.