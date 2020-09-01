В Москве от коронавируса вылечились ещё 1262 пациента

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Ещё 1262 пациента в Москве вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве от коронавируса вылечились ещё 1262 пациента
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1262 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 215 383», — цитирует её РИА Новости.

Накануне сообщалось, что в Москве после лечения от COVID-19 выписаны 916 пациентов

Как заявили в Роспотребнадзоре, в России в настоящее время проведено более 36,9 млн тестов на коронавирус.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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