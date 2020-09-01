В ООН запросили дополнительные данные о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

В конце мая депутат направила обращение с призывом осудить действия украинских властей, перекрывших поставки пресной воды на полуостров, и принять меры. Спустя три месяца она получила официальный ответ.

«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — сказала РИА Новости Поклонская.

По её словам, уже подготовлен запрос к главе Крыма Сергею Аксёнову для получения сведений, необходимых для дальнейшего взаимодействия с организацией.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в нынешних условиях с Киевом не стоит вести переговоры по данному вопросу.

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук допустил возобновление водоснабжения «в случае гуманитарной катастрофы».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.