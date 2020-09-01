Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.

«Полёт российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — приводит заявление Интерфакс.

В НАТО заявляли, что Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство Дании.

28 августа два истребителя Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика B-52H.

31 августа Су-27 также сопровождали три бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем.