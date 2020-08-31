Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению
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- РИА Новости
«Уже в течение нескольких лет мы используем этот механизм. Новая инфекция, связанная с COVID-19, так же, как и другие вирусные инфекции, как элемент разрыва эпидемиологической цепочки использует ровно такой же алгоритм. Да, это может быть», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом отметила, что это «так же, как и при гриппе, как при других респираторных инфекциях».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новый учебный год в России для школьников и студентов начнётся 1 сентября.
Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.