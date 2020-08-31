Ефремов объяснил, почему признавал вину в ДТП

После оглашения в Пресненском суде признательных показаний актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом он заявил, что признавал вину под влиянием ожиданий общества. Об этом сообщил ТАСС.

«Что от меня ждало общество, то я и сказал. Я же смотрел все телеканалы, на которых всё это обсуждалось», — сказал Ефремов.

По его словам, у него была «сложная жизненная ситуация».

Актёр заявил, что ему нужно было «заниматься своим здоровьем, своей семьёй и семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, которой он пытался помочь».

«Я решил, что проще признать вину», — заявил Ефремов.

Также он заявил, что отказался от ряда экспертиз «из чувства ложного благородства».

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении аварии. Адвокат Эльман Пашаев пояснил, что позднее актёр отказался от признания.