Ефремов объяснил, почему признавал вину в ДТП

Короткая ссылка
После оглашения в Пресненском суде признательных показаний актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом он заявил, что признавал вину под влиянием ожиданий общества. Об этом сообщил ТАСС.
Ефремов объяснил, почему признавал вину в ДТП
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Что от меня ждало общество, то я и сказал. Я же смотрел все телеканалы, на которых всё это обсуждалось», — сказал Ефремов. 

По его словам, у него была «сложная жизненная ситуация».

Актёр заявил, что ему нужно было «заниматься своим здоровьем, своей семьёй и семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, которой он пытался помочь».

«Я решил, что проще признать вину», — заявил Ефремов.

Также он заявил, что отказался от ряда экспертиз «из чувства ложного благородства». 

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении аварии. Адвокат Эльман Пашаев пояснил, что позднее актёр отказался от признания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить