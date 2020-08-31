Ефремов заявил об отсутствии связи Стебунова и Гармаша с ДТП
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Хочу подчеркнуть, в том числе для адвоката Добровинского, что ни Стебунов, ни Гармаш в этой истории совершенно не при чём», — заявил он.
Агентство отмечает, что в июне после ДТП с Ефремовым в соцсетях появилась информация о том, что в машине актёра якобы также находился Стебунов.
Вечером 8 июня машина Ефремова выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
После аварии МВД опровергло данные о пассажирах в автомобиле Ефремова в момент ДТП.