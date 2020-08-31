Ефремов заявил об отсутствии связи Стебунова и Гармаша с ДТП

Актёр Михаил Ефремов в ходе допроса в Пресненском суде заявил, что актёры Иван Стебунов и Сергей Гармаш никак не причастны к смертельному ДТП в центре Москвы.

Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, в том числе для адвоката Добровинского, что ни Стебунов, ни Гармаш в этой истории совершенно не при чём», — заявил он.

Агентство отмечает, что в июне после ДТП с Ефремовым в соцсетях появилась информация о том, что в машине актёра якобы также находился Стебунов.

Вечером 8 июня машина Ефремова выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии МВД опровергло данные о пассажирах в автомобиле Ефремова в момент ДТП.