Ефремов заявил об отсутствии связи Стебунова и Гармаша с ДТП

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Актёр Михаил Ефремов в ходе допроса в Пресненском суде заявил, что актёры Иван Стебунов и Сергей Гармаш никак не причастны к смертельному ДТП в центре Москвы.
Ефремов заявил об отсутствии связи Стебунова и Гармаша с ДТП
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, в том числе для адвоката Добровинского, что ни Стебунов, ни Гармаш в этой истории совершенно не при чём», — заявил он.

Агентство отмечает, что в июне после ДТП с Ефремовым в соцсетях появилась информация о том, что в машине актёра якобы также находился Стебунов.

Вечером 8 июня машина Ефремова выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии МВД опровергло данные о пассажирах в автомобиле Ефремова в момент ДТП.

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