Заслуженный учитель прокомментировала идею ввести книги о Гарри Поттере в школьную программу

Заслуженный учитель России Евгения Абелюк прокомментировала идею ввести книги о Гарри Поттере в школьную программу.

«Книжка о Гарри Поттере в хорошем переводе… Не все тома, конечно, но многое вполне могло бы войти. Я думаю, что стоит учитывать интересы детей», — цитирует телеканал «360» преподавателя.

Собеседница добавила, что полюбившаяся многим читателям сага о Гарри Поттере не так уж проста. Учитель может помочь разобраться в этих книгах.

Ранее финалист премии «Учитель года — 2017», первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе в гимназии Святителя Василия Великого Иван Смирнов в беседе с URA.RU прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.