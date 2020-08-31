В Москве у 3% работников сферы образования выявили коронавирус

В Москве протестировали всех работников сферы образования на коронавирусную инфекцию COVID-19, у 3% тест дал положительный результат.

«У 5,5 тыс. сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный результат», — цитирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра Москвы вице-мэра Анастасию Ракову.

По её словам, все они будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах.

«У 24,1 тыс. человек, а это 13,3 всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу», — сообщила она.

Как отметила Ракова, ИФА-тесты сделали 180 тыс. человек: учителя, работники столовых, клининговых и охранных компаний, а также другие сотрудники.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в школах вакцинация учителей от COVID-19 будет добровольной.

В середине июля вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал НСН о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.