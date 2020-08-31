Ефремов отказался в суде от услуг адвоката по назначению
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- РИА Новости
Как уточняет агентство, защитника предполагалось назначить в дополнение к вернувшимся в процесс адвокатам Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской.
«В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться ещё от одного защитника, которого мне назначили», — сказал Ефремов.
21 августа Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, который представлял его интересы в суде.
Позднее артист вновь заключил соглашение с Пашаевым.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП, в беседе с сайтом «Москва 24» пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто».