Ефремов отказался в суде от услуг адвоката по назначению

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Актёр Михаил Ефремов в ходе заседания суда по делу о ДТП в Москве отказался от услуг адвоката, которого хотела назначить судья Елена Абрамова. Об этом пишет ТАСС из зала Пресненского суда.
Ефремов отказался в суде от услуг адвоката по назначению
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как уточняет агентство, защитника предполагалось назначить в дополнение к вернувшимся в процесс адвокатам Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской.

«В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться ещё от одного защитника, которого мне назначили», — сказал Ефремов.

21 августа Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева, который представлял его интересы в суде.

Позднее артист вновь заключил соглашение с Пашаевым.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП, в беседе с сайтом «Москва 24» пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто». 

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