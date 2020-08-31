Омбудсмен: жившая с рождения в московской клинике девочка счастлива в новой семье

Девочка, которая с рождения жила в столичном перинатальном центре, счастлива в новой семье. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«Всё хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», — приводит РИА Новости её слова.

В мае пятилетнюю Сашу, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя» в Москве, забрали из учреждения.

В феврале Пресненский районный суд Москвы постановил ограничить в родительских правах отца и мать пятилетней Александры Зинкиной — Юрия Зинкина и Татьяну Максимову.

Также они будут обязаны выплачивать алименты в размере четверти собственного заработка.