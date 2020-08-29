В Москве скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
Накануне в Москве умерли 12 заболевших COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что окончательная победа над коронавирусом наступит не позднее чем через полгода.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.