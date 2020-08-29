В Москве скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

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В Москве за последние сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в столице увеличилось до 4809, информирует городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В Москве скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Накануне в Москве умерли 12 заболевших COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что окончательная победа над коронавирусом наступит не позднее чем через полгода.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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