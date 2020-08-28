В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего от связанных с COVID-19 осложнений умерли 4798 человек, передаёт столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

АГН «Москва»

«В Москве скончались 12 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Накануне в Москве умерли десять пациентов с COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что окончательная победа над коронавирусом наступит не позднее чем через полгода. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.