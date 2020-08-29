В Минздраве рассказали, кому нужно прививаться от гриппа

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в первую очередь от гриппа должны прививаться пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети в возрасте до шести лет.

По его словам, в период распространения коронавируса особенно важно своевременно вакцинировать всех граждан из групп риска, чтобы «снизить бремя от распространения и тяжёлого течения гриппа и наложения инфекций».

«Повышенному риску тяжёлого течения заболевания гриппом подвержены лица старше 60 лет, люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременные женщины, а также дети младшего возраста (с рождения до шести лет)», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что указанным группам граждан необходимо вакцинироваться от гриппа в первую очередь.

Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.