В Минздраве рассказали, кому нужно прививаться от гриппа
- РИА Новости
По его словам, в период распространения коронавируса особенно важно своевременно вакцинировать всех граждан из групп риска, чтобы «снизить бремя от распространения и тяжёлого течения гриппа и наложения инфекций».
«Повышенному риску тяжёлого течения заболевания гриппом подвержены лица старше 60 лет, люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременные женщины, а также дети младшего возраста (с рождения до шести лет)», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что указанным группам граждан необходимо вакцинироваться от гриппа в первую очередь.
Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.