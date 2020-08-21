В Татарстане прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа
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- РИА Новости
«Реальное время» сообщает, что партия составляет 15% от заявленного количества.
«О каких-то масштабных действиях говорить пока рано. Надо дождаться, когда вакцины будет минимум 500 тыс.», — сообщил Абашев.
По его словам, большая часть вакцины против гриппа появится в республике к 1 сентября.
«Нам удалось убедить жителей Татарстана в том, что вакцинация необходима, фокус-группы показывают большую готовность к прививке, и запрос в поликлиниках растёт, поэтому регионы борются за вакцины — и мы в их числе. Тем не менее до начала эпидсезона мы сделаем всю необходимую работу по вакцинации населения», — заявил замминистра.
Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.