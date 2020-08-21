В Татарстане прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа

Короткая ссылка
Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев рассказал, что в регион доставили первую партию вакцины против гриппа.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Реальное время» сообщает, что партия составляет 15% от заявленного количества.

«О каких-то масштабных действиях говорить пока рано. Надо дождаться, когда вакцины будет минимум 500 тыс.», — сообщил Абашев.

По его словам, большая часть вакцины против гриппа появится в республике к 1 сентября.

«Нам удалось убедить жителей Татарстана в том, что вакцинация необходима, фокус-группы показывают большую готовность к прививке, и запрос в поликлиниках растёт, поэтому регионы борются за вакцины — и мы в их числе. Тем не менее до начала эпидсезона мы сделаем всю необходимую работу по вакцинации населения», — заявил замминистра.

Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить