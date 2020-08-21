В Татарстане прокомментировали ситуацию с вакцинацией от гриппа

Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев рассказал, что в регион доставили первую партию вакцины против гриппа.

«Реальное время» сообщает, что партия составляет 15% от заявленного количества.

«О каких-то масштабных действиях говорить пока рано. Надо дождаться, когда вакцины будет минимум 500 тыс.», — сообщил Абашев.

По его словам, большая часть вакцины против гриппа появится в республике к 1 сентября.

«Нам удалось убедить жителей Татарстана в том, что вакцинация необходима, фокус-группы показывают большую готовность к прививке, и запрос в поликлиниках растёт, поэтому регионы борются за вакцины — и мы в их числе. Тем не менее до начала эпидсезона мы сделаем всю необходимую работу по вакцинации населения», — заявил замминистра.

Как сообщал ранее портал URA.RU, врач Максим Стародубцев, глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», рассказал о правилах вакцинации.