Лесопожарные службы потушили в России 19 природных пожаров за сутки

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Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 19 природных пожаров в России на площади более чем 3,9 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.
Лесопожарные службы потушили в России 19 природных пожаров за сутки
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.08.2020 в России ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 3 992 гектара», — говорится в сообщении ведомства.

К концу суток в России действовало 80 лесных пожара, которые активно тушили. 

Ранее сообщалось, что северный авиационный центр Авиалесоохраны планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в Арктической зоне.

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