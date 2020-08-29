Лесопожарные службы потушили в России 19 природных пожаров за сутки
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.08.2020 в России ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 3 992 гектара», — говорится в сообщении ведомства.
К концу суток в России действовало 80 лесных пожара, которые активно тушили.
Ранее сообщалось, что северный авиационный центр Авиалесоохраны планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в Арктической зоне.