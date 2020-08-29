Лесопожарные службы потушили в России 19 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 19 природных пожаров в России на площади более чем 3,9 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков