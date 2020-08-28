Лесопожарные службы потушили в России 18 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 18 природных пожаров в России на площади более чем 2,5 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 августа в России ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 1 168 га», — сообщили в ведомстве. К концу суток в России действовало 74 лесных пожара, которые активно тушили. Ранее сообщалось, что северный авиационный центр «Авиалесоохраны» планируют создать в Красноярском крае с целью борьбы с пожарами в арктической зоне.